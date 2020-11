Im Landkreis Havelland sind laut Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) mit Stand 16. November, 8.30 Uhr, insgesamt 734 Personen seit der Beginn der Pandemie Corona-positiv getestet worden. Das sind 100 Personen mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird derzeit mit 61,35 Infektionen pro 100.000 Einwohner angegeben.

Mittlerweile gelten 554 Menschen als genesen. Bei acht Verstorbenen sind derzeit 172 Havelländer an Covid-19 erkrankt.

Intensivstation zu 25 Prozent belegt

Wie die Havelland-Kliniken GmbH am Freitag mitteilte, sind derzeit 25 Prozent aller zur Verfügung stehenden Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Drei Corona-Infizierte müssen beatmet werden. Insgesamt wurden am Freitag 19 Corona-Patienten in den Havelland-Kliniken betreut.

Telefon-Hotlines weiter geschaltet

Die drei Hotlines des Landkreises Havelland sind weiterhin montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags bis 14.30 Uhr geschaltet und beantworten medizinische Fragen zum Coronavirus, Tests und Quarantäne unter der 03385/551-7119, allgemeine Fragen, wie zum Beispiel zu den geltenden Regelungen, unter der 03385/551-1906 und Fragen zum Gewerbe unter der 03321/403-5169.

Formular für Reiserückkehrer

Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet können sich per Melde-Formular unter hier online oder per Mail an reiserueckkehrer@havelland.de melden. Dabei ist pro Person das Reiseland, Einreisedatum, Name, Geburtsdatum, Anschrift sowie E-Mail und Telefonnummer anzugeben. Die Quarantänedauer für Reiserückkehrer dauert aktuell zehn Tage. Ab dem fünften Tag kann eine Testung vorgenommen und die Quarantänedauer bei einem negativen Ergebnis verringert werden.

