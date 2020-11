Auf Grund von Landschaftspflegemaßnahmen in der Döberitzer Heide ist der Rundwanderweg um die Kernzone zwischen den Abschnitten „Wüste“ und „Wolfsberg“ beim Eingang Elstal vorübergehend gesperrt. Eine vollständige Umwanderung der Kernzone ist somit aktuell nicht möglich. Der Bereich wird voraussichtlich ab Ende Februar wieder zugänglich sein.

Munitionsreste nicht auszuschließen

Wie die Heinz-Sielmann-Stiftung miteilte, sei es bei Pflegearbeiten auf dem ehemaligen Truppenübungsplatzgelände nicht auszuschließen, dass sich noch Munitionsreste im Boden befinden. Deshalb müsse beim Mähen oder Roden von Baumstubben und Sträuchern ein ausgedehnter Sicherheitsradius eingehalten werden.

Die Sielmann-Stiftung appelliert an alle Besucher, den Anordnungen der beteiligten Kampfmittelräumer unbedingt Folge zu leisten, da die Arbeiten sonst kostenpflichtig unterbrochen werden müssen. Wanderern oder Spaziergängern, die im Norden der Döberitzer Heide am Eingang in Elstal ihre Wanderung beginnen wollen, empfiehlt die Stiftung, auf andere Routen auszuweichen. Alle anderen Zugänge zur Döberitzer Heide sind zurzeit frei zugänglich.

Offene und halboffene Landschaften erhalten

Durch die Maßnahmen soll der typische Charakter der offenen und halboffenen Landschaft wiederhergestellt bzw. erhalten werden. Davon profitieren solche für diese Landschaft typischen und seltenen Tierarten wie Heidelerche, Wiedehopf, Rotbauch-Unke u.v.a. Lebensraumtypen, wie Trockenrasen und Heidekrautfluren, müssen regelmäßig gepflegt werden, um sie zu erhalten. Hier wachsen Pflanzen, die andernorts schon verschwunden oder selten geworden sind, zum Beispiel Sandthymian, Borstgras, Graue Skabiose und Sandglöckchen. Auch das Heidekraut würde ohne Pflege verholzen und von anderen Pflanzen verdrängt werden.

Die entsprechenden Maßnahmen richten sich nach der Verordnung des Naturschutzgebiets und resultieren auch aus Verpflichtungen der Natura 2000-Richtlinien. Die Pflegearbeiten sind darüber hinaus mit dem Landesumweltamt abgestimmt.