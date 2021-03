Gleich zwei Anwohner des Obotritenwegs in Schönwalde-Glien meldeten sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei, um Einbrüche in Nebengebäude auf ihren Grundstücken anzuzeigen. Ein Schuppen und eine Garage waren das Ziel der Einbrecher. Aus beiden stahlen die Diebe mehrere elektrische Werkzeuge.

Die Polizei konnte noch keine Angaben zur entstandenen Schadenshöhe machen. Es wurde Strafanzeige aufgenommen und Spuren gesichert. Auch prüft die Polizei, ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht.