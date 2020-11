Das beliebte Ketziner Strandbad wird in eine Badestelle umgewandelt. Das entschieden die Ketziner Stadtverordneten nach gründlicher Abwägung der Vor- und Nachteile am Montag mehrheitlich – und das wird durch eine Umbenennung deutlich öffentlich so kenntlich gemacht. Der Hauptgrund ist, dass die Kosten auf über 100.000 Euro pro Jahr gestiegen sind. Andererseits klafft nach Aussage von Kämmerin Nicole Pydde im Haushaltsentwurf der Stadt für 2021 derzeit ein Loch von rund 1,3 Millionen Euro.

Sprungbrett und Rutsche müssen entfernt werden

Immobilien Wohnungen im Getreidesilo der Ketziner Zuckerfabrik geplant Ketzin/Havel Die Umwandlung in eine Badestelle erfordert, auch aus Haftungsgründen, einige Veränderungen. Das geht aus einem diesbezüglichen von der Stadt in Auftrag gegebenen Fachgutachten hervor. Dementsprechend müssen alle wasserseitigen Attraktionen abgebaut oder gesperrt werden. Konkret heißt das, dass die Wasserrutsche und das Sprungbrett entfernt und der rechte Steg durch ein Tor gesperrt werden.

Ob der linke Steg durch ein umlaufendes Geländer begehbar bleibt oder gleichfalls durch ein Tor gesperrt wird, soll in der bevorstehenden Haushaltsdebatte entschieden werden. Die letzte Variante soll die preiswertere sein.

Vorteil längere Öffnungszeiten

Wie Franziska Leibnitz, in der Stadtverwaltung auch für das Strandbad zuständig, bestätigte, bringt die Umwandlung zur Badestelle für die Badegäste auch eine Reihe Vorteile. So wird künftig kein Eintritt mehr erhoben und die Badelandschaft nunmehr von Anfang Mai bis Ende September verlängert geöffnet sein. Landseitig wird es kaum Änderungen geben. Umkleide, Toiletten, Spielplatz und Kiosk werden ebenso erhalten wie der Biwak-Platz, die Vermietung von Kanus und der SUPs. Auch die beliebten Veranstaltungen wie Havelbadetag und Fischerman können weiterhin stattfinden.

Rettungsschwimmer soll am Wochenende vor Ort sein

Wie Franziska Leibnitz sagte, wird der bei der Stadt angestellte Rettungsschwimmer auch in der nächsten Saison zumindest an den Wochenenden vor Ort sein und auch Schwimmkurse für den Erwerb des „Seepferdchens“ anbieten. Seine Anwesenheit werde durch eine Flagge angezeigt. Schilder wie „Baden auf eigene Gefahr“ und „Springen verboten“ sollen auf die veränderte Situation aufmerksam machen.

Defizit soll von 100.000 auf 43.000 Euro sinken

Im nächsten Jahr sind für die Umwandlung noch einige Investitionen zu finanzieren. In den Folgejahren, das ergeben die Berechnungen, ist eine Verringerung des Defizits durch die Betreibung als Badestelle von gegenwärtig 100.000 auf etwa 43.000 Euro jährlich möglich. Allerdings gilt der Beschluss erstmal nur für 2021, wie es weitergeht ist noch nicht entschieden.