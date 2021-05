Der havelländische Landrat Roger Lewandowski (CDU) besuchte kürzlich mit weiteren Führungskräften des Landkreises das Energiewendelabor in Ketzin/Havel, um sich einen Eindruck über die Entwicklung des gemeinsamen Forschungsstandortes der Energieversorger Edis und Gasag zum Thema Wasserstoffspeicherung zu verschaffen. Gleichzeitig warb er für eine stärkere Vernetzung aller Akteure im Kreis zu diesem Thema.

„Kaum ein Thema elektrisiert die Energiewirtschaft derzeit mehr als Wasserstoff. Der Bund betrachtet diesen als Schlüsselrohstoff für eine erfolgreiche Energiewende in Deutschland“, so Lewandowski. Auch im Havelland sei das Interesse an dem Thema groß, lokal produzierten Wasserstoff für Wärme und Mobilität zu nutzen. „Wir als Landkreis möchten die bei uns vorhandenen Innovationspotenziale, wie sie beispielsweise das Energiewendelabor bietet, nutzen, um alle hiesigen Wasserstoff-Akteure an einen Tisch zu holen und miteinander zu vernetzen“, sagt der Landrat weiter. Die Vision: Der Aufbau einer Wertschöpfungskette. Der Wasserstoff soll im Havelland produziert, verteilt, gespeichert und natürlich auch genutzt werden.