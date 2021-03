Erste Fortschritte schon sichtbar: Die Arbeiten zur Aufstockung des Blauen Hauses (Hort Robinson) haben am Morgen des 10. März 2021 ihre Fortsetzung gefunden.

So sind die ersten fünf der insgesamt elf Module per Schwerlasttransporter angeliefert und durch Baufachkräfte teilweise montiert worden. Per Kran wurden sie durch luftige Höhen professionell auf das Dach gehoben.

Karl-Marx-Straße noch gesperrt

Am Donnerstag werden die letzten sechs Module geliefert, ehe auch diese verbaut werden und sich die weiteren Arbeiten anschließen können. Die Karl-Marx-Straße muss im Abschnitt vor dem Schulkomplex am Donnerstag noch gesperrt bleiben.