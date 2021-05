In Ribbeck wurden nun die Straßenbauarbeiten am neuen Wohngebiet am östlichen Ortseingang abgeschlossen. Fahrbahnen und Gehwege lassen nun die Ausmaße des Baugebiets erkennen. Damit können nun die Häuserbauer kommen und dem Wohngebiet „Flurweg“ Leben einhauchen. Damit wird das wohl berühmt...