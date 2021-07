Ein Konzert für die ganze Familie: Am 15. August – kurz nach den Sommerferien - gibt es auf der Nauener Freilichtbühne im Stadtpark erstmals ein Taschenlampenkonzert. Das Taschenlampenkonzert ist eine Mischung aus „Nachtwanderung und Rockkonzert“, denn es geht erst richtig los, wenn die Abenddämmerung einbricht und die Zuschauer die mitgebrachten Taschen-, Stirn- oder Fahrradlampen anschalten können.

Bei dem Konzert in der Nauener Freilichtbühne können Kinder und Erwachsene lautstark mitsingen, wenn die vier Musiker von Rumpelstil gemeinsam mit den Gästen feiern.

Idee für Taschenlampenkonzert stammt von Nauener Kindern

Die Idee, das Taschenlampenkonzert nach Nauen zu holen, hatten drei Kinder aus Nauen. 2020 reichten Leon und Mutti Diane Zeise, Jeremy Nagel und Tamira Henning die Idee für das Bürgerbudget bei der Stadt ein und landeten prompt auf Platz eins. Als Dankeschön gab es für die vier je eine Freikarte für das Konzert.

Taschenlampenkonzerte bekannt aus der Berliner Waldbühne

Die Taschenlampenkonzerte haben schon in den vergangenen Jahren besonders die Kinder begeistert. In Deutschland gibt es sie seit einigen Jahren immer im Spätsommer. Manches Havelländer Kind kennt es von der Waldbühne in Berlin. Für viele Kinder ist das Taschenlampenkonzert das erste Konzert, das abends beginnt und noch dazu unter freiem Himmel spielt. Vor Beginn gibt es viele Mitmachaktionen für die jungen Gäste, für das leibliche Wohl ist mit Eistee, Wiener & Co. gesorgt.

Batterien oder geladene Akkus für Taschenlampen nicht vergessen

Jana Geisler vom Nauener Kulturbüro rät: „Wichtig ist: Taschenlampen nicht vergessen! Schließlich wollen wir alle Teil eines großen funkelnden Lichtermeeres sein. Das Konzert dauert rund anderthalb Stunden. Frische Batterien oder Akkus empfehle ich daher auf alle Fälle!“ Karten gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Richart-Hof in Nauen (keine Kartenzahlung möglich), Bürgerbüro Nauen, Havelbuch-Buchhandlung Nauen, Reisecenter Life, Schloss Ribbeck, Amt Friesack, Tourist-Information Ketzin, Tourist-Information Kremmen und Tourismusverein Westhavelland in Rathenow.