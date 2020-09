Zwei Jungs musizieren. Sie tragen Chucks, Cordhosen mit altmodischen Hosenträgern und Hemden. Sie spielen auf einer Westerngitarre, einer Cajon und diversen anderen Instrumenten. Sie können an jedem Ort dieser Welt auftreten - auch in einem Wohnzimmer. Sie spielen altbekannte Lieder in Versionen, die es so noch nicht gab und vielleicht nie wieder geben wird. Es ist einzigartig, unverwechselbar und mitreißend.

Zusammen 30 Jahre Bühnenerfahrung

Seit 2013 gibt es die Band „Zwo - Deine Wohnzimmerband“ aus Falkensee. Persönlich kennengelernt haben sich die beiden Musiker im Jahr 2010 durch die Zusammenarbeit in der Coverband Rock’s-Core, in der sie bis 2016 spielten. Dann entschieden sie sich, sich einzig und allein auf „ZWO - Deine Wohnzimmerband“ zu konzentrieren. Die Erfahrungen aus zusammengenommen 30 Jahren auf der Bühne geben ihnen Raum und Zeit mit ihrem Publikum musikalisch und menschlich in Kontakt zu treten.

Open-Air-Konzert in Falkensee