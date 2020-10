In der Nacht zu Samstag kam es im Nauener Ortsteil Niebede zu insgesamt acht Einbrüchen.

Zunächst wurden die Polizeibematen zu einem Einbruch nach Niebede gerufen. Im Laufen des Einsatzes stellte sich dann heraus, dass insgesamt acht Objekte betroffen waren, in denen entweder eingebrochen oder es zumindest versucht wurde. Die eingesetzten Beamten nahmen die Anzeigen auf. Die Kriminaltechnik sicherte diverse unterschiedliche Spuren.

Die Polizei fragt, wer in der Nacht zu Samstag in Niebede Beobachtungen gemacht oder tatverdächtige Personen/ Fahrzeuge bemerkt hat. Hinweise an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/275 0 oder über die Internetwache.