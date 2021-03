Die Brandenburghalle des MAFZ in Paaren/Glien ist kreislicher Besitz. Mitunter wird sie an politische Organisationen vermietet. Fortan müssen diese aus dem Land Brandenburg stammen, so hat es der Ältestenrat des Kreistags Havelland beschlossen. Der Beschluss hat aber keine Auswirkung auf bestehende Mietverträge. Daher kann der Berliner AfD-Landesverband am 13./14. März dort seinen Parteitag abhalten. © Foto: Tina Hinze