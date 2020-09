Alle Einwohner Schönwaldes können in den kommenden Tagen mit Post der Gemeinde rechnen. Die Verwaltung will gemeinsam mit Landkreis und Havelbus Verkehrsgesellschaft Daten für einen bedarfsgerechteren öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sammeln. Der zwei Seiten umfassende Fragebogen wird natürlich anonym ausgewertet.

Die Verwaltung würde sich wünschen, dass jedes Mitglied im Haushalt einen Fragebogen ausfüllt. Nur mit möglichst vielen Daten wird die Umfrage auch repräsentativ und bekommt für die Weiterentwicklung des ÖPNVs Gewicht. Dafür besteht auch die Möglichkeit, den Fragebogen beim jeweiligen Ortsvorsteher nachzuordern. Hier kann der ausgefüllt Fragebogen auch abgegeben werden.

Der Fragebogen kann aber auch als elektronisch ausgefülltes Dokument unter www.schoenwalde-glien.de oder eingescannt per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@schoenwalde-glien.de übermittelt werden, ebenso per Fax 03322/2484-40 oder per Post an Gemeinde Schönwalde-Glien, Berliner Allee 7, 14621 Schönwalde-Glien gesendet bzw. dort abgegeben werden. Der ausgefüllte Fragebogen sollte bis zum 23. Oktober eingereicht werden.