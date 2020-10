Im Landkreis Havelland sind vom 25. September bis zum 3. Oktober innerhalb von acht Tagen 17 neue Corona-Infektionen aufgetreten. Seit Beginn der Pandemie sind damit im Landkreis bisher 272 Personen an COVID-19 erkrankt. Von diesen gelten 238 inzwischen als genesen, der Anteil der Verstorbenen liegt unverändert bei sechs. Aktuell sind demnach 28 Havelländer mit dem Coronavirus infiziert.

Trotz der aktuell steigenden Zahlen liegt der Landkreis Havelland weiter deutlich unter der kritischen Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Es müssen also keine weiteren als die bisher geltenden Schutzmaßnahmen im Landkreis ergriffen werden.

Corona-Fälle im dm-Verteilzentrum

Wie der Landkreis Havelland mitteilte, wurden in der vergangenen Woche mehrere Corona-Fälle im dm-Verteilzentrum in Wustermark festgestellt. Dort wurden in der Folge alle Mitarbeiter sowie Kontaktpersonen außerhalb des Unternehmens getestet. Insgesamt wurden zehn Corona-Infektionen ermittelt. Die betroffenen Mitarbeiter stammen alle aus einer Schicht, diese wurde komplett unter Quarantäne gestellt.

Eine Falkenseer Klasse in Quarantäne

24 Schüler des Vicco-von-Bülow Gymnasiums in Falkensee befinden sich derzeit ebenfalls in Quarantäne, nachdem ein Schüler der 11. Jahrgangsstufe positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Bei einer ersten Testung der Kontaktpersonen wurde keine weitere Infektion festgestellt. Eine weitere Testung soll vor Ablauf der Quarantäne stattfinden.

Corona in Dallgower Kita

In Dallgow-Döberitz ist derweil eine Corona-Erkrankung im Personal der Kita „Maulwurf“ aufgetreten. Für die ermittelten Kontaktpersonen wurde eine Quarantäne angeordnet. Sie wurden außerdem am Montag, 5. Oktober, getestet.

Quarantäne im Rathenower Seniorenzentrum aufgehoben

Aufgehoben werden konnten unterdessen die Quarantänemaßnahmen im Seniorenpflegezentrum Fontanepark in Rathenow. Nach einer abschließenden dritten Testung konnten dort keine Neuinfizierten festgestellt werden. Mitte September waren dort drei Corona-Fälle aufgetreten.