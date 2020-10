In der Nacht zu Sonntag wurde die Polizei in Falkensee zu einer gefährlichen Körperverletzung in die Finkenkruger Straße gerufen. In der Nähe der Tankstelle hatte ein 24-Jähriger einen 21-Jährigen verletzt, wie es in der Polizeimeldung hieß.

Zur Festnahme ausgeschrieben

Als die Polizei die Personalien des 24-Jährigen prüfte, stellte sich heraus, dass dieser zur Festnahme gesucht wurde. Außerdem fanden die Beamten betäubungsmittelähnliche Substanzen.

Widerstand gegen Polizisten

Bei der Festnahme wehrte sich der Beschuldigte. Nach der Festnahme wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.