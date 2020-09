Am Sonntagabend wurde der Polizei in Nauen vom Geschädigten mitgeteilt, dass sein Anfang September gestohlenes Motorrad in einer Kleingartenanlage in Nauen gesehen wurde.

Die Polizei prüfte in der Gartenanlage die entsprechende Parzelle und konnte das gestohlene Krad dort finden. Es konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an den Besitzer zurück gegeben werden.

Neben Motorrad auch Fahrräder und Cannabis-Pflanzen gefunden

Auf dem Gartengrundstück fand die Polizei aber nicht nur das Motorrad, sondern auch noch zwei gestohlene Fahrräder und mehrere Cannabis-Pflanzen. Beides wurde von der Polizei sicher gestellt.

Der Nutzer des Gartens, der vor Ort war, muss sich nun wegen des besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen und wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.