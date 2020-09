In der Nacht zu Montag wurde in der Kastanienstraße in Dallgow-Döberitz ein Audi gestohlen. Dieser war am Abend ordnungsgemäß abgestellt worden. Die Besitzerin rief die Polizei, die Strafanzeige aufnahm und das Auto zu Fahndung ausschrieb. Mit Erfolg.

Autobahnpolizisten entdeckten den gestohlenen Audi noch am Montagnachmittag auf einem Parkplatz der Autobahn 11 (Ladeburger Heide). Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Nähe des Audis, der unverschlossen dort abgestellt wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und durch einen Kriminaltechniker auf Spuren untersucht. Die Polizei ermittelt weiter.