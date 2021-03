Wohl in der Nacht zum 9. März 2021 wurde einer Frau in Falkensee das Moped gestohlen. Die Simson stand in einer Garage eines Wohnhauses An der Lake. Den Diebstahl bemerkte die Besitzerin am Dienstagmorgen.

Am Montagnachmittag hatte sie ihre Simson in die Garage gestellt. Wie sich die Diebe Zugang ins Innere verschafften, muss noch ermittelt werden. Polizisten sicherten Spuren und leiteten die Fahndung nach dem Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen 919 CIO ein.