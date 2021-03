So soll es an der Baumschulwiese in Ketzin mal aussehen, wenn alles steht. Mehrfamilien- und Reihenhäuser, dazu acht Wohngebäude speziell für Senioren (hellblau), ein Tagespflege (dunkelblau) und in der Mitte (orange) eine Kita. © Foto: Leonwert Immobilienmanagement GmbH