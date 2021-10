Gegen 6 Uhr kam es in Bötzow (Oberhavel) und Schönwalde-Glien (Havelland) zu Verkehrsunfällen. Hier waren sechs Pferde von einer angrenzenden Koppel ausgerissen, welche auf der Fahrbahn herumliefen. In der Folge kam es in der Dorfaue in Bötzow zum Zusammenstoß mit dem Pkw Ford einer 40-jährigen Berlinerin, wobei Sachschaden am Fahrzeug entstand.