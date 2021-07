Es war windig auf dem Löwen-Turm der ehemaligen Adler-Löwen-Kaserne in Elstal. Wo sonst so leicht niemand mehr hin kommt (und darf), trafen sich am Mittwoch Bundestagsmitglied und Parlamentarischer Staatssekretär für Ernährung und Landwirtschaft Uwe Feiler (CDU) und Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber mit Frank Havemann, Repräsentant für Karls Erlebnisdörfer. Von dort oben bot sich ein Blick auf das insgesamt rund 45 Hektar große...