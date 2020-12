Die Vorbereitungen für den am 27. Juni 2021 geplanten 4. Ketziner Fischerman und den Swim&Run haben begonnen. Das Organisationsteam des Volkstriathlons, bestehend aus der Stadt Ketzin/Havel, dem Sportstudio Ketzin sowie dem Sportbeauftragten Burkhard Severon, startet den zweiten Versuch für die vierte Auflage des Ketziner Fischerman und hofft sehr, dass am 27. Juni der Startschuss fallen wird.

Nur Wartelistenplätze für Triathlon

Da alle angemeldeten Starter für 2020 ihren Startplatz behalten haben, können keine neuen Startplätze für den Triathlon vergeben werden. Sollte aber noch jemand seinen Startplatz stornieren, wird dieser an Personen aus der Warteliste weitergeben. Wer auf die Warteliste gesetzt werden möchte, kann sich per E-Mail an sarah.gerlach@ketzin.de melden.

Auch in 2021 soll der Swim&Run stattfinden. Hier gibt es noch freie Plätze. Die Anmeldung erfolgt ab dem 1. Januar um 12 Uhr. Der Link zur Anmeldung ist auf der Internetseite www.ketzin-fischerman.de veröffentlicht. Für den Swim&Run fällt der Startschuss um 12 Uhr. Es sind 140 Meter Schwimmdistanz zu überwinden. Wieder gestrandet, geht es innerhalb des Strandbads zur separaten Wechselzone und der 1,1 Kilometer lange Lauf auf dem Sportplatz beginnt. Nachdem die zwei Disziplinen erfolgreich bewältigt wurden, wartet die Fischerkönigin mit der Siegerehrung auf die Teilnehmer.

Swim&Run erstmals Disziplin der Kreisolympiade

Beim Swim & Run können Kinder und Jugendliche in den Altersgruppen von zehn bis 17 Jahren an den Start gehen. Teilnahmevoraussetzungen sind die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten und das Jugendschwimmabzeichen Bronze.

Der Swim&Run wird in 2021 Teil der Kreisolympiade junger Sportler. Er wird offen ausgetragen und somit können alle, unabhängig vom Wohnort, teilnehmen und um die Gold-, Silber und Bronzemedaillen in den jeweiligen Wertungsklassen kämpfen. Im Rahmen der Kreisolympiade junger Sportler ist die Teilnahme sogar kostenlos.

Weitere Infos, wie Ausschreibung und Teilnahmebedingungen, sind auf www.ketzin-fischerman.de zu finden.