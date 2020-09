Gar nicht so selten sind es die Leser/innen, die auf Probleme und Ärgernisse hinweisen. So auch in diesem Fall: Alexander T. aus Falkensee ärgert sich schon länger über illegal im Wald entsorgten Müll. Tatsächlich scheinen derzeit häufig kleinere und auch ausgewachsene Müllberge an Ackerrän...