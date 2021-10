Vier verletzte Insassen und Sachschäden in Höhe von insgesamt rund 93.000 Euro: Das sind die Folgen dreier Unfälle mit insgesamt sieben beteiligten Autos, zu denen es am Morgen des 1. Oktober 2021 auf der Bundesstraße B 5 bei Dollgow-Döberitz kam. Der erste Unfall ereignete sich im Bereich der Auffahrt Seeburg in Richtung Berlin.