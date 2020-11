Durch einen Zeugen wurde die Polizei am Samstagmittag in Falkensee auf einen Audi-Fahrer aufmerksam gemacht, der in der Potterstraße zunächst gegen ein Verkehrsschild fuhr und dieses dann noch einige Meter mitschliff.

Fahrer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Vor Ort trafen die Beamten auf einen 23-jährigen Mann. Es stellte sich heraus, dass dieser eine Atemalkoholkonzentration von 1,98 Promille hatte und keine Fahrerlaubnis besaß. Als die Halterin des Audis zum Ort des Geschehens kam, stellte sich zudem heraus, dass der Beschuldigte den Pkw unbefugt genutzt hatte. Außerdem erhärtete sich der Verdacht des Drogenkonsums beim Beschuldigten vor dem Fahrtantritt.

Mann behauptete, er hätte Corona

Als die Beamten den Beschuldigten zur Blutentnahme bringen wollten, leistete er Widerstand. Die Schutzbehauptung, er hätte Corona, wurde mittels Schnelltest widerlegt. Die Polizei sicherte alle Beweise und fertigte entsprechende Anzeigen.