Am ersten Tag im wiedervereinten Deutschland schien in Frankfurt (Oder) die Sonne. „Hoffentlich ist das ein gutes Omen“, hieß es in einem MOZ-Bericht über das Volksfest in der Innenstadt. Es roch nach geräucherten Forellen, Familien spazierten zu Dixieland-Musik durch die Scharrnstraße, Parteien machten Wahlkampf. Die Stimmung war ausgelassen.

Sorgenvoller Blick in die Zukunft am 3. Oktober 1990

Doch in den Stimmen, die Lokalredakteure damals zur Einheit einfingen, spiegelte sich auch Unsicherheit. „Es ging doch alles ziemlich schnell. Früher musste ich nicht um meine Arbeit bangen“, meinte eine Einwohnerin, und eine andere: „Für uns ist die Wiedervereinigung kein Grund zum Feiern. Wir wollten, dass die DDR bleibt.“ Mut machte dagegen der damalige Heilbronner OB Manfred Weinmann. „Das sichtbare Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse sollte Ihnen Kraft und Zuversicht geben“, schrieb er in einem Gastbeitrag.

Doch wo steht Frankfurt 30 Jahre nach 1990? Waren die Ängste begründet?

In Frankfurt (Oder) wohnen heute 29.000 Menschen weniger

Tatsächlich gehörte Frankfurt zu den Städten in Ostbrandenburg mit dem größten Bevölkerungsschwund. Ende 1989 lebten 87.126 Menschen in der Stadt. Im Dezember 2019 waren es ein Drittel weniger – 58.043 (Quelle: Stadtverwaltung). Den größten Umbruch erlebte Neuberesinchen. Statt 21.500 leben dort heute nur noch 5.500 Menschen.

Der Hauptgrund: der Zusammenbruch des Halbleiterwerkes mit fast 8000 Beschäftigten. Aber auch andere große Arbeitgeber scheiterten an der freien Marktwirtschaft, so wie 1992 die Marö-Kaffeewerke. Es fehlte an Arbeitsplätzen und Perspektiven. Bereits im September 1990 wurden in Frankfurt 2542 Erwerbslose gezählt. Die Jugendlichen werden wohl – prophezeite der damalige Wirtschaftsdezernent Klaus Franke in der MOZ – „wie früher in Amerika Richtung Westen ziehen müssen, um einen Arbeitsplatz zu finden“.

Der Arbeitsmarkt hat sich inzwischen stabilisiert

Er sollte Recht behalten. Bis 2003 stieg die Arbeitslosenzahl auf 7678, eine Quote von 22 Prozent (Quelle: Agentur für Arbeit). Gut 49.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte gab es vor 30 Jahren – heute sind es laut Stadtverwaltung rund 28.500, einschließlich der Berufspendler ins Umland. Relativ zur Bevölkerungszahl gesehen jedoch hat sich die Lage – nach der Solarkrise 2012 und trotz Corona – auf dem Arbeitsmarkt inzwischen entspannt. 2495 Frankfurter waren zuletzt ohne Job, 8,5 Prozent.

Zu verdanken ist dies neben den öffentlichen Arbeitgebern (Klinikum, Landesbehörden, Rentenversicherung, Verwaltungen) den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Viele Firmen entstanden Anfang der 90er Jahre. 1990 waren 1769 Gewerbebetriebe in Frankfurt angemeldet, 1991 bereits 4090 und zur Jahrtausendwende 4777. Arbeitsmarktpolitische Instrumente wie Existenzgründerzuschüsse sorgten bis 2010 für eine Rekordzahl von 5.282 Betrieben. Bis 2019 sank ihre Zahl wieder auf 4700.

Große Einkommensunterschiede zwischen Ost und West

Die von Manfred Weinmann formulierte Hoffnung auf gleichwertige Lebensverhältnisse in West und Ost hat sich dagegen (noch) nicht verwirklicht. Wie weit die Schere auseinandergeht, zeigt ein Vergleich beider Partnerstädte. Die Höhe des verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens lag in Frankfurt im Jahr 2017 laut dem kommunalstatistischen Jahresbericht bei durchschnittlich 18.021 Euro – in Heilbronn waren es 32.366 Euro, wie die Hans-Böckler-Stiftung errechnet hat

Laut Gehalt.de verdient ein KfZ-Mechatroniker in Frankfurt zwischen 1491 und 1954 Euro im Monat. In Heilbronn sind es zwischen 2111 und 2766 Euro. Das gleiche Bild bei Pflegefachkräften: zwischen 1857 und 2548 Euro sind es an der Oder, 2630 Euro aufwärts am Neckar.

Allerdings sind die Lebenshaltungskosten in Frankfurt geringer. Wer in Heilbronn im Zentrum eine Wohnung mietet, zahlt dafür mitunter doppelt so viel wie an der Oder. Gleiches gilt für die Kindertagesbetreuung.

Aus zwei Grenzstädten wurde eine Doppelstadt

Fest steht: Die Stadt hat seit 1990 gewaltige Umbrüche hinter sich. Die Innenstadtsanierung, die Gründung der Universität 1991, die Etablierung des Olympiastützpunktes, der Abzug der sowjetischen Truppen 1994, der Stadtumbau, auch die Flüchtlingskrise 2015 haben das Gesicht der Stadt nachhaltig verändert. Mehr als 10.000 Wohnungen wurden abgerissen, 6000 allein in Neuberesinchen. Hunderte Soldaten zogen ab.

Aber Frankfurt hat auch viel gewonnen. 6000 Studierende gibt es inzwischen in der Oderstadt, die heute viel internationaler ist als noch vor 30 Jahren. Bei 11,3 Prozent liegt der Ausländeranteil, was vor allem damit zu tun hat, dass sich ein großer Wunsch vieler Frankfurter von 1990 erfüllt hat: der nach einer offenen deutsch-polnischen Grenze. Aus zwei Grenzstädten ist eine Doppelstadt geworden.