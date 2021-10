Um sich über die Stadtbrücke von Frankfurt (Oder) nach Słubice zu bewegen, benötigt man nach wie vor einen 3G-Nachweis. Einen Corona-Schnelltest kann man zum Beispiel am Testzelt der Słubicer Praxis Brandmed direkt an der Stadtbrücke in Frankfrut (Oder) machen lassen. © Foto: Winfried Mausolf