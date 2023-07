Immer schon war die Arbeitswelt umwälzenden Veränderungen unterworfen. Im Jahr 1900 etwa waren noch 60 Stunden Arbeit an insgesamt sechs Tagen in der Woche verbreitet. Erst 1918 wurde der Acht-Stunden-Tag eingeführt – allerdings weiterhin an sechs Tagen in der Woche. Das Motto damals lautete: ...