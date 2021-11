Einen Fahndungserfolg konnte die Polizei in Frankfurt melden. Ein 42-Jähriger polnischer Staatsbürger wurde am Dienstag um 10.45 Uhr in der Frankfurter Franz-Mehring-Straße gesichtet.

Hinweis aus der Bevölkerung

Eine Zeugin hatte das Fahrzeug bemerkt und es aufgrund des verdächtigen Verhaltens an die Polizei gemeldet.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Während der Flucht des vermeintlichen Autodiebes, verursachte dieser Verkehrsunfall bei dem vier weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Allerdings nicht mit dem eigenen Fahrzeug. Das Auto, ein Jeep, stand bereits bei der Landespolizei auf der Liste der gestohlenen Autos, informierte Polizeisprecher Roland Kamenz. Nun kann es dem Besitzer wieder übergeben werden.