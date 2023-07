„Mit der Schule ist es aus für immer“, singt Alice Cooper sinngemäß in seinem Hit „School’s Out“ von 1972. Das gilt auch für die Abiturienten des Schuljahres 2022/23 aus Frankfurt (Oder). Der Abiturjahrgang, der die Auswirkungen der Coronapandemie gemeinsam mit Lehrern und Eltern am eigenen Leib erfahren hat, wird daraus sicher einiges an Widerstandsfähigkeit und Erfahrung für die Zukunft mitgenommen haben.

An allen Schulen freuten sich die Schülerinnen und Schüler, dass die Zeugnisübergabe nicht per Livestream vonstattengehen musste, sondern in Präsenz stattfand, und auch einem gebührenden Abiball nichts im Wege stand. Bei den Verleihungszeremonien nahmen sie unter Applaus ihre Abschlusszeugnisse entgegen und feierten bei den anschließenden Bällen das Ende eines prägenden Lebensabschnitts.

Am Liebknecht-Gymnasium sorgt ein Abiturient für viele Lacher

Ganz wie Cooper freute sich auch Abiturient Hubert Kossinski vom Karl-Liebknecht-Gymnasium über den endgültigen Schlussstrich unter das Kapitel „Schulzeit“.

Bei der Zeugnisübergabe des Städtischen Gymnasiums am 29. Juni (Donnerstag) hielten er und seine Mitschülerin Sonia Sławinska die Dankesrede der Abiturienten und übersetzten ihre Reden gegenseitig jeweils ins Deutsche beziehungsweise Polnische.

Vor allem Hubert Kossinski brachte das Publikum mehrmals zum Lachen und erntete großen Applaus. „Es ist uns eine Ehre, hier vor Ihnen stehen zu dürfen“, begann er ans Publikum gewandt und fügte nach einer kurzen Pause hinzu: „Und es ist auch eine Ehre für Sie, mich hier stehen zu sehen.“ In diesem Ton ging es auch weiter. Er fragte die anwesenden Eltern und Angehörigen: „Erinnern Sie sich noch an Ihre Schulzeit? Ich schon!“ Es folgten mit Humor gespickte, aber scharfsinnige Überlegungen über das Privileg, eine umfassende Bildung genossen zu haben.

Das Kapitel Schule ist für sie beendet: Den Abiturienten des Karl-Liebknecht-Gymnasiums in Frankfurt (Oder) ist ihre Erleichterung und Freude anzusehen.

© Foto: Winfried Mausolf

Auch Co-Rednerin Sławinska knüpfte daran an. Sie lenkte den Fokus auf die Mühen der Eltern, die es ebenfalls zu feiern gelte, denn ohne sie sei ein Abitur nicht möglich. „Mama, Papa“, sagte sie in einer anschließend persönlichen Ansprache mit hörbar gerührter Stimme, „ohne euch wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin.“

Spitzenabitur am Gauß-Gymnasium in Frankfurt (Oder)

Den 111 Abiturienten des Liebknecht-Gymnasiums steht der Abiball noch bevor, er soll am 1. Juli stattfinden (Samtag). Die anderen Schulen in Frankfurt (Oder) hingegen haben bereits eine Woche zuvor Zeugnisse verteilt und bei Abibällen das Tanzbein geschwungen.

Die 75 Absolventen des Gauß-Gymnasiums feierten etwa unter dem Motto „Las Vegas“. Doch mit Glück wie am Roulette-Tisch sei die „großartige Leistung“ dieses Jahrgangs nicht zu erklären, lobte Schulleiterin Dr. Rita Lange in ihrer Rede während der Zeugnisverleihung am 24. Juni (Samstag). 1,8 sei diesmal die Durchschnittsnote gewesen.

Abiturient Aaron Seiring schüttelt Gauß-Direktorin Rita Lange die Hand. Die feierliche Zeugnisausgabe fand am 24. Juni in der Konzerthalle in Frankfurt (Oder) statt.

© Foto: Marian Kämpfe/Kämpfe Events

Und ohne Zweifel habe fleißiges Lernen dieses Resultat ermöglicht. Rita Lange gab den Absolventen Worte von Heinrich von Kleist mit auf den Lebensweg: „Ein freier, denkender Mensch bleibt nicht da stehen, wo der Zufall ihn hinstößt.“

In Frankfurt (Oder) haben 281 Schüler das Abitur bestanden

Neben dem Liebknecht- und dem Gauß-Gymnasium gab es auch an drei weiteren Schulen etwas zu feiern: In aufsteigender Reihenfolge gelistet konnten die Waldorfschule mit sechs, die Sportschule mit 30 und das Konrad Wachsmann Oberstufenzentrum (OSZ) mit 59 Absolventen aufwarten.

Der stellvertretende Schulleiter der Spotschule in Frankfurt (Oder), Paul Schröter, überreicht Lucie Wegner das Abiturzeugnis. Wegner ist Handballerin beim FHC.

© Foto: Winfried Mausolf

Insgesamt erreichten also 281 Schülern der Stadt die allgemeine Hochschulreife – hinzu kommen 55 Schüler, die ihr Fachabitur am OSZ erworben haben. Fünf Gaußianern, vier Abiturienten vom Liebknecht-Gymnasium sowie einer Schülerin vom OSZ gelang der ganz große Wurf: Sie erwarben ihre allgemeine Hochschulreife mit der Bestnote 1,0.

Ungeachtet des Notenschnitts gilt für alle 336 Abiturienten und Fachabiturienten, dass sie nie mehr die Schulbank drücken müssen und ihnen nun neue Wege offenstehen. Zuvor aber, darin sind sich viele Absolventen einig, tut erst einmal eine Sommerpause Not. Die Gaußianer etwa planen eine Abifahrt nach Kroatien, um im Balkan die Sonne zu genießen und Kraft zu tanken.