Betritt man das Haus von Heinz Albert aus Markendorf ist es, als ob man in ein DDR-Museum geht. Ob die Fliesen aus Boitzenburg, die Riemchen am Türbogen, das alte, mit Holz verzierte Telefon – alles aus vergangenen Zeiten. Und natürlich auch sein ganzer Stolz – die über ein Meter hohe Weihnachtspyramide, die der Senior jedes Jahr zu Weihnachten aus dem Keller holt.

„Die Pyramide wurde 1924 im Erzgebirge gebaut. Mein Schwiegervater kaufte sie für seine Familie“, erzählt Albert, der vor 88 Jahren im Erzgebirgsstädtchen Aue geboren wurde. Durch einen Elektro-Motor drehen sich die drei Ebenen, auf denen Szenen der Geburt Jesu figürlich dargestellt sind. Dazu kommt die Wärme brennender, roter Kerzen in Silber-Halterungen, die das Flügelrad in Schwung bringen. Seine Frau brachte das hölzerne Prachtexemplar mit in die Ehe – und nach Frankfurt (Oder). „Mit Jesus, Maria und den Weisen aus dem Morgenland ist das die christliche Version “, sagt der Rentner, der früher unter anderem als Diplom-Ingenieur für Milchviehwirtschaft arbeitete.

Nussknacker bis Schwibbogen – alles aus dem Erzgebirge

Schnitz- und Klöppel-Arbeiten gehören zum Leben von Albert dazu. Leuchtet der über ein Meter lange Schwibbogen im Wohnzimmerfenster flankieren ihn Nussknacker, Räuber, Leierkastenmann und Uhrmacher. Alle Figuren sind handgefertigt aus dem Erzgebirge. „Schauen Sie sich mal die Holzmaserungen an“, schwärmt der 88-Jährige. Für 150 DDR-Mark erwarb er damals die Kunsterzeugnisse aus der Crottendorfer Fabrik. Auch ein fünfköpfiger Engelschor und Seiffener Spanbäume zieren zur Adventszeit das Wohnzimmer von Albert. „Mein Haus und meine Sammlungen halten mich fit“, sagt der Markendorfer.

Dresdner Stollen auf dem Tisch und Feuer im Kamin

So ähnlich ist es auch beim Ehepaar Schremmer im Klingetal. Ihr Eigenheim hält die Rentner auch auf Trab – und sie haben ein Faible für Erzgebirgische Handwerkskunst. Steht auf dem Küchentisch der ungezuckerte Dresdner Stollen zum Verzehr bereit, zündet Christine Schremmer die Holzscheite im Kamin an. Oben drauf steht das Seiffener Dorf – mit Kirche, Chor und Spanbäumen. „Seit den 1950er Jahren stellen wir das alljährlich auf. So was schmeißt man nicht weg“, erläutert Wolfgang Schremmer. Im Wohnzimmer erklingt der Gesang der „Geschwister Caldarelli“, drei Sängerinnen, die – natürlich – aus dem Erzgebirge stammten. Im Fenster steht der selbstgemachte Schwibbogen, ein Herrnhuter Stern strahlt von der Decke.

„Der Stern ist auch schon über 60 Jahre alt. Und dies hier …“, sagt Wolfgang Schremmer, und zeigt eine Miniaturfigur, „… das ist ein Ochsengespann, was aus meiner schlesischen Heimat stammt.“ Eine Erzgebirgsarbeit aus den 1930er Jahren. Ganz ökologisch verfahren beide mit ihrem Weihnachtsbaum. Das Ehepaar pflanzt junge Tannenbäume aus ihrem Garten aus, stellt sie für die Weihnachtszeit ins Haus – und am Ende kommen die Bäume wieder in die Erde.

Rote und türkise Christbaumkugeln aus Lauscha

In Rosengarten wurde ebenso ordentlich zum 1. Advent geschmückt. Bei Reinhardt und Marion Schirm sogar mit den originalen Christbaumkugeln aus Lauscha – eine Packung in Rot und eine in Türkis. Und das Wichtigste – ein goldenes Bärchen. „Das haben mir meine Eltern zu meinem ersten Weihnachten geschenkt“, berichtet Reinhardt Schirm. Seit 67 Jahren hängt die zehn Zentimeter große Figur alljährlich am Tannenbaum.

24,20 DDR-Mark bezahlte Andrea Sperling damals für ihre Weihnachtskugeln aus Thüringen. Auf ihnen wurde in liebevoller Handarbeit ein Winterdorf gemalt. „Und das unbenutzte Lametta aus Lauscha habe ich für eine Mark bekommen“, erzählt die Frankfurterin.

Rostbratwurst an Heiligabend und Gänsebraten an Weihnachten

An Heiligabend wird es bei Schremmers traditionell Thüringer Rostbratwurst und Sauerkraut mit Kümmel geben und am ersten Weihnachtstag Gänsebraten, Rotkohl und schlesische Klöße. „In diesem Jahr leider ohne unsere fünf Kinder und acht Enkel“, erzählt Christine Schremmer. Doch die Coronakrise soll das Fest der Liebe nicht allzu sehr trüben – es wird ausgiebig telefoniert werden.