144 Fälle der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bestätigte das Friedrich-Loeffler-Institut bis Montag (5. Juli) in Frankfurt (Oder). Ein Großteil des gefundenen infizierten Schwarzwildes befand sich im südlichen Kerngebiet. Allein in den vergangenen anderthalb Wochen, seit 25. Juni, sind in diese...