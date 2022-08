„Wir werden gerade ein wenig überrannt“, sagt Dirk Schulze am Samstagmorgen (13.8.) in der Puschkinstraße in Frankfurt (Oder). Er verkauft kein selten gewordenes Lebensmittel, sondern bietet Wohnungen zur Miete an. – Altersgerechte, barrierefrei, mit Fahrstuhl, großem rollstuhlgerechtem Bad...