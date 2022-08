Am späten Montagabend (1. August) wurde ein 15 Jahre alter Jugendlicher in der Leipziger Straße in Frankfurt (Oder) von zwei anderen jungen Männern attackiert und verletzt. Diese hatten sich dem 15-Jährigen von hinten genähert und umgehend zugeschlagen. Ein Zeuge nahm sich des Verletzten an und informierte die Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn dann in ein nahe gelegenes Klinikum.