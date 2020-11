Das Unkraut sprießt, einige Pflastersteine sind derart lose, dass sie fast senkrecht emporragen. Der ehemalige Parkplatz im Wendebereich für Autos an der Seelower Kehre in Frankfurt (Oder) ist kein Schmuckstück. Unansehnlich und nutzlos finden das Oval, das der Wohnungswirtschaft gehört, auch me...