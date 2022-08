Urteil am Amtsgericht in Frankfurt (Oder) : Wegen versuchter Hehlerei muss Rafal P. für zwei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis. Das Schöffengericht um Richterin Ines Hochkeppler sieht es am Donnerstag (4.8.) als erwiesen an, dass der Mann aus Polen ein in Berlin gestohlenes Wohnmobil nach Polen ...