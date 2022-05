„Wir hätten nicht gedacht, dass in so kurzer Zeit so viele Unternehmen mitmachen“, sagt Nadine Heinrichs, stellvertretende Schulleiterin des Oberstufenzentrum (OSZ) Konrad Wachsmann in Frankfurt (Oder) am Samstagvormittag (7.5.) zur Eröffnung der Ausbildungsmesse „Startzeit“ in ihrem Haus....