Am frühen Morgen des 11. Oktober ist zwischen Frankfurt (Oder) und Müllrose ein Auto in Brand geraten. Auf der B87 hinter Hohenwalde in Fahrtrichtung Müllrose und Beeskow fing der Opel Feuer – und zwar aus bisher noch ungeklärter Ursache.

Gemeldet wurde der Brand, der sich nach Angaben der Polizei etwa 800 Meter vor dem Abzweig nach Dubrow zutrug, um 5.45 Uhr.

Zwar sei die Feuerwehr laut einem Sprecher der Polizeidirektion Ost zum Einsatz gekommen, dennoch sei das Auto komplett ausgebrannt . Zu Schaden kam jedoch niemand. Die Straße musste um 6.15 Uhr voll gesperrt werden. Nach rund 20 Minuten hieß es, dass zwei der drei Fahrspuren wieder freigegeben werden können.

Mittlerweile rollt der Verkehr wieder auf jeweils einer Spur pro Fahrtrichtung. Die dritte Spur, auf der das Auto ausgebrannt ist, muss zunächst noch auf Schäden überprüft werden und bleibt vorerst gesperrt, teilte die Polizei mit.