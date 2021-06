Die Sperrung der Strände am Helenesee bei Frankfurt (Oder) trifft Pächter Daniel Grabow und die Gastronomen hart. Doch Aufgeben kommt nicht in Frage. Am Sonnabend, 19. Juni, eröffnet ein Eisladen der Firma IceGuerilla am Seeblick. Für Abkühlung sorgen außerdem eine Wasserrutsche und zwei Pools.