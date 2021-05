Genau vor einer Woche ließ das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) das komplette Nord- und das Westufer am Helenesee per Allgemeinverfügung vorsorglich sperren . Weitere Rutschungen wie im März auf 27 Metern Länge am FKK-Strand – und damit Gefahren für Leib und Leben von Bade...