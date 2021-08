Es gibt ein Gleis, es fahren Züge, alle zwei Stunden in jede Richtung, ab Ende 2024 sogar jede Stunde. Damit die Bahn in Booßen an der Strecke Frankfurt (Oder)-Seelow-Wriezen-Eberswalde 25 Jahre nach Stilllegung wieder halten kann, müsste eigentlich nur der überwucherte Bahnsteig hergerichtet werden. Oder?

Natürlich braucht es mehr: zuerst Leute, die an einem Strang ziehen, damit so ein Vorhaben in den Landesnahverkehrsplan kommt. Acht stande...