Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahm die Polizei am Dienstagabend (15. November) einen 43- jährigen Mann in Gewahrsam. Er hatte im Kleistpark zwei junge Männer mit einem Messer bedroht.

Die Angegriffenen zeigten der Polizei den Tatort in Frankfurt (Oder) , in dessen Nähe hielt sich der Angreifer noch immer auf. Das Messer, welches er bei sich trug, stellten die Beamten sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Bedrohung mit einem Messer auf. Am 16. November, gegen 4.20 Uhr, wurde der 43-Jährige nach einer sogenannten Gefährderansprache aus dem Gewahrsam entlassen.