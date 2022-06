Am Mittwoch war das Erstaunen bei vielen Tankkunden im Stadtgebiet von Frankfurt (Oder) doch groß gewesen. Wenige hatten damit gerechnet, dass der am 1. Juni in Kraft getretene Tankrabatt so schnell und so umfänglich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt. Doch die Steuerentlastung – ...