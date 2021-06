Im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum (ÜAZ) des Berufsförderungswerkes der Bauindustrie Berlin-Brandenburg ist am Donnerstag, 24. Juni, ein neues Asphalttechnisches Zentrum (ATZ) seiner Bestimmung übergeben worden. Für Jörg Lehmann, Leiter des ÜAZ am Erlengrund in Frankfurt (Oder), ist der ...