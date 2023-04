Mit dem Namen „Bibel Parkour“ ist Pfarrerin Susanne Noack nicht recht glücklich. Nicht nur, weil der Parcours falsch geschrieben ist. Auch, weil falsche Erwartungen geweckt werden könnten. Denn bei dem, was es derzeit im Gemeindesaal der St.-Gertraud-Kirche von Frankfurt (Oder) zu erleben gibt, geht es weniger um den Erwerb biblischer Geschichtskenntnisse als vielmehr um kreative Angebote, vor allem an Kinder und Jugendliche. Am Freitagnachmittag (28.04.) ist es auch ohne Anmeldung möglich, den Parcours zu besuchen.

Der neue Mittelpunkt im Gemeindesaal von St.-Gertraud ist ein großes, olivgrünes Beduinenzelt – das Geschichtenzelt. Hier beginnt jeder Parcours in einer Runde auf Sitzkissen. Sechs Pfarrerinnen, Sozialarbeiter und andere Mitarbeitende des Evangelischen Kirchenkreises Oderland-Spree haben sich auf ihre Rolle als Geschichtenerzähler vorbereitet. Mit je einer kurzen Sequenz aus der biblischen Geschichte entlässt der Erzähler die Besucher an die von ihnen jeweils erwählte Kreativ-Station.

In jeder Kiste steckt eine Station

12 große Kisten hat der Lkw mit dem Parcours-Zubehör gebracht. In jeder steckt eine Station. Sehr beliebt sei die Sandkunst-Box, sagt Susanne Noack nach dem Besuch der ersten von bislang rund 30 angemeldeten Schulklassen, Kinder- und Jugendgruppen. Zum Bühnenbildner kann werden, wer sich fürs Gestalten der Miniatur-Bühne entscheidet, aus der eine andere Box geworden ist. Gleich nebenan wartet die Trickfilmstation, an der ein Laptop den selbst kreierten Film gleich aufzeichnet.

Eine der Geschichten-Erzählerinnen: Pfarrerin Susanne Noack vorm Geschichtenzelt im Gemeindesaal der St.-Gertraud-Kirche in Frankfurt (Oder).

Während für Kids das Computerspiel Minecraft ein Renner sei, kämen selbst Erwachsene angesichts Tausender Lego- und Hunderter hölzerner Konstruktions-Bausteine ins Bau-Fieber, hat die Pfarrerin erfahren. Mancher nutze die Gelegenheit, an der „Film“-Station in ein Kostüm und eine Rolle zu schlüpfen. Andere kneten, stempeln oder machen aus Weggeworfenem fantastisch Neues.

Anmeldung über die Website des Kirchenkreises

Zwischen anderthalb und zwei Stunden Zeit müsse man einplanen, sagt Susanne Noack. Termine sind über die Website des Kirchenkreises www.ekkos.de buchbar. Am Freitag (28.04.) können Interessierte ohne Anmeldung von 16 bis 18 Uhr kommen. Und am Sonntag (30.04.) gibt es ab 11 Uhr in St.-Gertraud einen Familien-Gottesdienst zum „Bibel-Parkour“. Der Eintritt zum Parcours ist frei.