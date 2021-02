In der Humboldtstraße in Frankfurt (Oder) hat in der Nacht zum Sonntag ein Pkw gebrannt, der dort geparkt wurde. Das Feuer griff auf zwei neben den Pkw stehende Pkw über und beschädigte auch diese. Zur Brandursachermittlung wurden umfangreiche Untersuchungen eingeleitet. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.