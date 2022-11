Die Feuerwehr ist am Donnerstagmorgen (24.11.) zu einem Einsatz bei der Deponie Seefichten in Frankfurt (Oder) ausgerückt. Vor Ort waren mehrere Löschfahrzeuge und ein Rettungswagen. In der Abfallsortieranlage war es zu einem Brand gekommen.

„In geschreddertem Material war ein Akku, der dieses entzündet hat“, berichtete Antje Bodsch von der Frankfurter Dienstleistungsholding auf Nachfrage. Sie sprach von einem „kleinen Brand“.

Beim Schreddern von Müll in der Anlage könne es immer mal wieder zum Entflammen kommen, etwa durch Deoflaschen, erklärte auch Ruben Schulz vom Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen der Stadt Frankfurt (Oder) vor Ort.

Die Feuerwehr in Frankfurt (Oder) löschte mit Wasser ab

Ihm zufolge löschten die Feuerwehrleute den kleinen Brand mit circa 2000 Liter Wasser ab. Kurze Zeit später war die Gefahr behoben und der Einsatz wieder beendet.

Zuletzt hatte es unter anderem im Juni 2021 einen größeren Feuerwehreinsatz auf dem Abfallhof in der Grubenstraße gegeben. Der Brand ging damals vom sogenannten Vorbrecher aus, einer Maschine, die den Müll zerkleinert.