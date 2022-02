Ein rot-weißes Band flattert an einer großen Tür an der Hinterseite des Gebäude, es riecht verkohlt. Auf der Vorderseite des Hauses hinter dem Einkaufszentrum HEP in Frankfurt (Oder) , dort wo sich früher der Haupteingang befand, hängt noch das verblichene Plakat mit einer Frau und einem Baby d...