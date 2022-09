Schönes, sonniges Spätsommerwetter herrschte beim Firmenlauf der Krankenkasse DAK am Mittwochabend (7.9.) in Frankfurt (Oder) . Start und Ziel war wie in den Vorjahren das Stadion der Freundschaft am Buschmühlenweg. Die Athleten mussten eine Fünf-Kilometer-Rundstrecke durch die Stadt meistern. Ü...