Üblicherweise finden die Fahrplanwechsel bei der Stadtverkehrsgesellschaft (SVF) einmal jährlich im Winter statt. Das hängt laut Pressesprecher Kai Wegener damit zusammen, dass nationale und europäische Fahrplanwechsel in der zweiten Dezemberwoche in Kraft treten. Da dies auch Fahrzeitveränderungen des RE1 bedeutet, müssen dann insbesondere Anpassungen an den Fahrplänen der Busse und Straßenbahnen erfolgen, die zum oder über den Bahnhof fahren.

Folgerichtig hatte es mit der Übernahme der Linie RE1 durch die Odeg am 11. Dezember 2022 und den damit einhergehenden Fahrplanänderungen auch Anpassungen bei den betreffenden Bus- und Straßenbahnlinien in Frankfurt gegeben.

SVF ändert Fahrpläne für Bus und Straßenbahn nach Beschwerden von Tesla-Mitarbeitern

Nun sind weitere (kleinere) Veränderungen notwendig, um Bus und Tram besser auf die Fahrplanänderungen des RE1 abzustimmen. Diese sollen zum 2. Mai in Kraft treten, wie die SVF am Dienstag (18.4.) mitgeteilt hat.

Grund für die geplante Änderung ist laut Wegener, dass die ersten beiden RE1-Verbindungen nach Berlin (um 3.43 und 4.43 Uhr) nach dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 so vorgezogen worden sind, dass der Zug mit Bus und Straßenbahn nicht mehr erreicht werden kann. Diesbezüglich habe es zahlreiche Beschwerden von Tesla-Mitarbeitern gegeben.

Der in diesem Fall wichtige Zug ist der RE1, der um 4.43 Uhr abfährt. Wer beispielsweise wochentags von der Sophienstraße zum Bahnhof fahren möchte, um die Verbindung um 4.43 Uhr zu bekommen, müsste in den Bus 980 steigen, der um 4.33 Uhr abfährt und um 4.43 Uhr am Bahnhof ankommt – also genau dann, wenn der RE1 bereits losfährt. Wer vom Zentrum aus zum Bahnhof möchte, um denselben Zug zu bekommen, könnte frühestens mit dem Bus 980 um 4.40, oder mit den Straßenbahnen 1 und 4 um 4.41 beziehungsweise 4.43 Uhr fahren. Damit wäre die Ankunft am Bahnhof wieder so spät, dass der Zug nicht erreicht werden kann.

Aus diesem Grund hat sich die SVF dazu entschieden, die Abfahrtszeiten der relevanten Verbindungen nun um zehn Minuten vorzuziehen. Das betrifft die Buslinien 980 und 981 sowie die Straßenbahnlinien 1, 2, 4 und 5, wie die Stadtverkehrsgesellschaft mitteilt.

Folgende Fahrten werden laut ausführlichem Plan der SVF um zehn Minuten vorgezogen:

● Tram 1: die ersten beiden Fahrten, die vom Betriebshof SVF zum Stadion verlaufen, sowie die erste Fahrt der Gegenrichtung, also vom Stadion nach Neuberesinchen. Um es auf das Beispiel oben zu beziehen: Die Straßenbahn 1 in Richtung Neuberesinchen würde nicht mehr um 4.41, sondern um 4.31 Uhr abfahren und somit rechtzeitig am Bahnhof ankommen, um den RE1 um 4.43 Uhr zu erreichen.

● Straßenbahnlinie 2: jeweils die erste Fahrt in beide Richtungen

● Straßenbahnlinie 4: die erste Fahrt vom Betriebshof SVF sowie jene von der Kopernikusstraße in Richtung Lebuser Vorstadt, ebenso die erste Fahrt in die Gegenrichtung (Lebuser Vorstadt nach Markendorf Ort)

● Straßenbahnlinie 5: die erste Fahrt vom Betriebshof SVF Richtung Messegelände (dafür wird die zweite Fahrt um 20 Minuten nach hinten verschoben)

● Bus 980 und 981: Für beide Linien gilt, dass die ersten Fahrten in beide Richtungen jeweils um 10 Minuten vorgezogen werden.

Für alle Reisenden, die auf die genannten Verbindungen angewiesen sind, lohnt es sich, zuvor einen Blick in den oben verlinkten ausführlichen Plan zu werfen und die Fahrt über GO-FFO im Voraus zu planen.