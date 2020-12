Weihnachts-Gottesdienste fanden in diesem Corona-Jahr auch in Frankfurt (Oder) anders als in den Vorjahren statt. Regen und stürmischer Wind begleiteten den Gottesdienst beispielsweise im Ortsteil Kliestow. Aufgrund der steigenden Ansteckungsgefahr fand der Gottesdienst diesmal nicht in der Kirche,...